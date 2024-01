Nell'anniversario del delitto di Pamela Mastropietro, Luca Traini manda alla madre una lettera scritta su un tricolore. L'uomo è in cella per strage aggravata dall'odio razziale

In occasione del sesto anniversario del delitto di Pamela Mastropietro, Luca Traini, che si trova in cella con l’accusa di strage aggravata dall’odio razziale, ha deciso di scrivere una lettera alla mamma della giovane 18enne, Alessandra Verni. Lo ha fatto usando un tricolore. La ragazza era stata barbaramente uccisa a Macerata il 30 gennaio del 2018.

Ti ho visto nelle cose belle della vita, nella gioia, nell’amore del tuo sorriso riconosco una cara amica, uniti per sempre dal dolore, legati dall’amore. Un bacio Pamela. Un bacio Alessandra. By Lupo.

Queste le parole che Luca Traini ha scritto su una bandiera italiana. Bandiera che ha poi spedito ad Alessandra Verni, mamma di Pamela, nel giorno del sesto anniversario del decesso della ragazza brutalmente assassinata a Macerata. Delitto per il quale i giudici hanno confermato l’ergastolo per Innocent Oseghale.

Luca Traini si trova in cella, dove dovrà scontare una pena di 12 anni, per strage aggravata dall’odio razziale. Il 3 febbraio del 2018 l’estremista di destra, con un passato nella Lega, aveva sparato contro degli immigrati nel centro di Macerata.

Aveva ferito sei persone. Secondo i giudici della Corte di Cassazione, il ferimento di quelle persone è avvenuto “senza alcuna ragione di scelta che non sia, appunto il colore della pelle“. Comportamento che denota una “obiettiva connotazione di odio raziale“. Un reato di estrema gravità, come affermato in tribunale, commesso da una persona pericolosa per la società.

Nel sesto anniversario del delitto di Pamela Mastropietro, Luca Traini scrive alla mamma della 18enne

Alessandra Verni, mamma di Pamela, ha mostrato il tricolore donato da Luca Traini in occasione della fiaccolata che si è svolta a Roma per ricordare la giovane ragazza di 18 anni. Accanto alla donna c’erano tantissimi amici della ragazza di 18 anni, numerosi giovani e anche cittadini comuni che hanno aderito al corteo che si è svolto in piazza Re di Roma.