Lo scorso 27 giugno, sulle spiagge italiane si è consumata l’ennesima tragedia che ha spezzato la vita di un uomo. Paola Padovani, figlia dell’82enne deceduto dopo aver salvato la vita a quattro bimbi che stavano annegando, ha raccontato al Corriere del Veneto quegli istanti drammatici.

Quella di Bruno Padovani è la terza gravissima tragedia capitata sulle spiagge italiane, che ha visto morire delle persone che erano impegnate nel salvataggio di bambini in difficoltà in acqua.

La prima era avvenuta a Castel Volturno lo scorso 7 giugno. Rahhal Amarri, sebbene non sapesse nuotare, si era tuffato in acqua per salvare due bimbi che stavano annaspando in acqua.

Stesso destino anche per Giuseppe Saponaro. Il 47enne si trovava in villeggiatura sulle spiagge pugliesi e quando ha visto le sue due figlie gemelle piccole, non ha esitato nel raggiungerle a nuoto e trascinarle a riva in salvo.

L’enorme sforzo ha causato ad entrambi un malore che gli ha stroncato la vita in pochi istanti.

Anche Bruno, 82enne originario di Nogara, si trovava al mare, nel ravennate, insieme a sua figlia Paola Padovani.

Mentre si godevano il tramonto, i due hanno sentito le urla di 4 bambini in acqua che erano in difficoltà. Sulla spiaggia non erano presenti i bagnini, che avevano già terminato il loro turno, quindi senza pensarci l’uomo si è tuffato per salvarli.

Il gesto eroico ha avuto il risultato sperato per quanto riguarda i 4 bambini, ma per lui, colto da un malore, non c’è stato nulla da fare.

Il dolore di Paola Padovani

Intervistata dai giornalisti de Il Corriere Veneto, Paola Padovani, figlia di Bruno, ha raccontato quei drammatici momenti.

D’improvviso abbiamo sentito quelle urla e ci siamo alzati di scatto. C’erano quattro bambini che stavano annegando, gli ho detto papi fermati che chiamo rinforzi ma lui si è tuffato all’istante. Non ha minimamente pensato ai suoi 82 anni, lui era così, se c’era da aiutare qualcuno lo faceva con tutto se stesso.

Successivamente, ha raccontato la donna, visto che non c’erano i bagnini, è andata a chiamare una sua amica esperta nuotatrice, ma quando è tornata ha trovato suo papà a terra.