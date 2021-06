Un gravissimo lutto ha colpito il mondo dello sport nelle ultime ore. La campionessa di 75 anni, Paola Pigni, è morta a causa di un improvviso malore, che non le ha lasciato scampo. I medici al suo arrivo in ospedale, hanno provato a fare il possibile per salvarla, ma tutti i loro tentativi si sono rivelati vani.

Un improvviso e tragico decesso, che ha scosso migliaia di persone. In tanti sul web, appena sono venuti a conoscenza della tragedia, hanno pubblicato un messaggio per ricordare la donna, scomparsa troppo presto.

Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 11 giugno. La campionessa era una delle dirigenti di Fidal e Coni. Infatti la mattina della sua morte, ha partecipato anche alla cerimonia per la Festa dell’Educazione alimentare.

È stata celebrata alla tenuta di Castel Ponziano, alla quale era presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Fino a quel momento le sue condizioni di salute sembravano essere molto buone.

Tuttavia, ad un certo punto, nel tardo pomeriggio, l’atleta ha accusato un forte malore. Le persone che erano con lei, si sono presto rese conto della gravità della sua situazione ed infatti hanno lanciato in fretta l’allarme al 118.

I sanitari hanno trasportato Paola Pigni all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, ma nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Non hanno potuto far altro che constatare il suo tragico decesso.

La carriera di Paola Pigni

Paola era diventata una campionessa proprio per l’atletica leggera. Ha ottenuto un bronzo olimpico nei 1500 metri, ai Giochi di Monaco, nel 1972. Inoltre, è stata campionessa mondiale per 2 volte nella corsa campestre, nel 1973 e 1974.

È stata anche primatista del mondo, nei 1500 metri nel 1969. La sua cara amica, Carolina Morace, coach della squadra della Lazio femminile, ha deciso di ricordare l’atleta con un messaggio sui social. La donna sul suo profilo ha scritto:

CREDIT: FACEBOOK