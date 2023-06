Ha perso la vita a soli 42 anni, mentre si trovava con il suo bambino al mare. Paolo Capparè era un medico dell’ospedale San Raffaele.

Avrebbe dovuto essere una giornata di relax in vista dell’arrivo dell’estate, a San Benedetto del Tronto. Paolo Capparè ha improvvisamente perso i sensi. Subito i bagnanti presenti sono accorsi in suo aiuto. Anche il bagnino ha cercato di fare il possibile, in attesa dell’arrivo degli operatori sanitari del 118.

Per Paolo Capparè non c’è stato nulla da fare

Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per il giovane papà, ha perso la vita a soli 42 anni. Era nato e cresciuto a San Benedetto del Tronto e da tempo si era trasferito a Milano per lavoro. Era uno stimato medico dell’ospedale San Raffaele, nel reparto di odontoiatria.

Di solito tornava in vacanza per trascorrere giornate di relax al mare. Ieri, poco dopo le 17, si trovava con il figlioletto di 5 anni, quando è stato colpito da un improvviso ed inaspettato malore. È accaduto davanti allo stabilimento Il bacio dell’onda.

I messaggi di cordoglio

La notizia si è rapidamente diffusa, gettando nello sconforto tantissime persone. Sul web sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio e supporto per la famiglia e il suo amato bambino.

Un dolore immenso, stento a crederci. Non ho parole per la perdita del carissimo amico Paolo Capparè. Alla famiglia, a Dino, a Paola, a Sara, ad Alessandro, alla moglie, a tutti i parenti e i famigliari, la nostra vicinanza e l’abbraccio più forte. RIP Paolo, che la terra ti sia lieve, ti porteremo sempre con noi.