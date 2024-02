Paolo Roasio ha perso la vita a 52 anni, mentre si trovava in Francia. Originario di Verzuolo, in provincia di Cuneo, l’uomo è rimasto coinvolto in una drammatico incidente a Larche, nell’Ubaye Transalpina.

Tutti lo conoscevano nel suo comune e in queste ore stanno piangendo la sua scomparsa. Paolo Roasio era un fumettista e le sue opere venivano pubblicate in prima pagina sul settimanale locale, il Corriere di Savigliano.

Il 52enne aveva deciso di partecipare a una escursione insieme ai suoi amici. Sarebbe dovuta essere una giornata all’insegna della spensieratezza e del relax, ma si è trasformata in un giorno tragico, che nessuno dimenticherà mai. Paolo Roasio si trovava a circa 2000 metri di quota, quando la neve sulla quale stava camminando, ha ceduto. È precipitato per oltre 300 metri.

Subito gli amici presenti, testimoni della straziante scena, hanno allarmato le autorità e i soccorsi francesi. Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo, la caduta non gli ha lasciato scampo. Il decesso è stato constatato sul posto.

La salma del 52enne italiano si trova ancora in Francia, non è chiaro come verrà riportata in Italia e quando la famiglia potrà organizzare il funerale per dargli un ultimo addio.

I messaggi di addio per Paolo Roasio

Paolo amava la montagna e le escursioni. una passione che purtroppo gli è costata la vita. Gli amici e la famiglia sono sconvolti. In tanti in queste ore stanno pubblicando strazianti messaggi sui social. Parole di addio e foto dell’uomo, per ricordarlo un’ultima volta. Arrivato anche un post dei suoi colleghi del giornale locale: