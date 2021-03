Non ce l'ha fatta il papà ferito in un incidente a Capodanno

Purtroppo non ce l’ha fatta il papà ferito in un incidente stradale nella notte di Capodanno. L’uomo di 31 anni stava portando suo figlio in ospedale, perché aveva bisogno di cure urgenti al pronto soccorso: mamma e figlio erano usciti illesi, mentre lui aveva riportato ferite gravi. Dopo tre mesi di ricovero in ospedale al Cardarelli di Napoli, si è spento.

Angelo Marrone è morto in ospedale dopo tre mesi di ricovero al Cardarelli di Napoli. Era rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto intorno alle 2 di notte del primo gennaio 2021 a Chiaiano, quartiere di Napoli.

In auto con lui al momento del terribile schianto c’erano anche la moglie e il figlio, che per fortuna sono usciti praticamente illesi, con qualche ferita lieve. L’incidente ha avuto luogo in via Santa Maria a Cubito, nel quartiere Chiaiano di Napoli.

Angelo Marrone stava accompagnando il figlio piccolo in ospedale. Aveva bisogno di cure del pronto soccorso, dopo essersi ferito in occasione di un incidente domestico, avvenuto pochi minuti prima.

L’uomo di 31 anni ha perso il controllo dell’auto, che si è schiantata contro altri quattro veicoli che si trovavano parcheggiati lungo la strada. Proprio lui che era alla guida ha riportato le ferite più gravi, con lesioni che lo hanno costretto a stare in ospedale per tre mesi.

Ma i medici non hanno potuto salvarlo. Forse a causa dell’asfalto bagnato e all’alta velocità per la paura per la salute del figlio, l’uomo ha sbandato finendo la sua corsa contro le altre vetture.

Angelo non è più uscito dall’ospedale Cardarelli. Dopo 20 giorni di coma, si era svegliato e si erano riaccese le speranze per una ripresa veloce, ma purtroppo le sue condizioni sono peggiorate.

Il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra il 21 e l 22 marzo 2021, a quasi tre mesi dal terribile impatto.