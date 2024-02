Con un nuovo comunicato stampa, la Santa Sede ha annunciato che anche oggi, lunedì 26 febbraio, Papa Francesco non potrà partecipare alle udienze in programma. Il motivo è lo stesso che lo aveva portato alla medesima decisione due giorni fa, uno stato influenzale che a quanto pare persiste, sebbene non sia preoccupante.

Continua la preoccupazione per Papa Francesco che anche oggi, come due giorni fa, ha annunciato tramite il suo ufficio stampa che non potrà prendere parte alle udienze in programma per la giornata. Il motivo è che i sintomi influenzali già avvertiti nei giorni precedenti, persistono.

Proprio il 24 febbraio, in mattinata, l’ufficio stampa della Santa Sede aveva diramato un comunicato che recitava: “A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale, il Papa ha annullato tutte le udienze previste per la giornata di oggi“.

Tuttavia ieri, domenica, il Pontefice non è voluto mancare al tradizionale angelus, affacciandosi dal palazzo di San Pietro e dedicando un commosso pensiero per il secondo anniversario dell’invasione della Russia in Ucraina. Pensieri che sono andati ovviamente alla miriade di vittime innocenti, al popolo ucraino dilaniato dal conflitto. Una supplica, quella del Santo Padre, rivolta a coloro che possano creare le condizioni per “una soluzione diplomatica, alla ricerca di una pace giusta e duratura”.

Questa mattina l’ufficio stampa di San Pietro ha diramato un nuovo comunicato, spiegando che anche oggi, come due giorni fa, Bergoglio non potrà presenziare alle udienze in programma. Fortunatamente, spiegano nel bollettino, le condizioni del pontefice non destano particolari preoccupazioni.

Persistono i lievi sintomi influenzali, senza febbre. Per precauzione sono comunque sospese le udienze di questa mattina.

Per il momento è ancora confermata l’Udienza Generale prevista per il prossimo mercoledì 28 febbraio, ma si terrà ancora al chiuso, nell’Aula Paolo VI. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di salute di Papa Francesco.