Tragedia nel Comune di Spello, in provincia di Perugia, in Umbria. Il papà muore mentre accompagna le figlie a scuola. Per le sue ragazze era il primo giorno dopo una lunga estate. L’uomo le aveva accompagnate fin davanti alla porta di ingresso dell’istituto che frequentano, quando all’improvviso ha avuto un malore e si è sentito male di fronte agli altri genitori.

L’uomo aveva solo 47 anni. Lunedì 13 settembre 2021 aveva accompagnato a Spello le sue figlie, per il primo giorno di scuola. Un giorno di festa e di gioia che però per questa famiglia e per tutta la comunità si è trasformato in una tragedia.

A causa di un malore fulminante l’uomo si è accasciato di fronte alla scuola. C’erano altri genitori accanto a lui, che però non hanno potuto far niente per salvare la vita del papà di 47 anni, che praticamente è morto sul colpo dopo aver lasciato le figlie.

Come raccontato dalla stampa locale, l’uomo aveva accompagnato le figlie davanti all’ingresso. Si stava dirigendo verso la sua automobile, quando all’improvviso si è accasciato al suolo. Subito sono intervenuti gli altri genitori che hanno assistito alla scena.

I soccorritori del 118 hanno prontamente risposto alla richiesta d’aiuto, arrivando velocemente sul posto. Insieme a loro anche i Carabinieri della Compagnia di Foligno e della Stazione di Spello. Ma per il 47enne non c’era più niente da fare.

Un dramma davvero terribile per la famiglia e per tutta la comunità, che si è stretta in particolare alle figlie che per ultime hanno visto il loro papà in vita davanti alla loro scuola.

L’uomo, secondo quanto riferito, è morto a causa di un infarto che si è portato via questo papà di 47 anni. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione.