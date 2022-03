Continua la guerra in Ucraina e continuano imperterrite ad arrivare storie strazianti che hanno come protagonisti civili che inermi si trovano costretti a vivere situazioni disumane a dir poco. Come quella di questo papà ucraino, che ha scritto una lettera per suo figlio, nella quale spiega che ha dovuto seppellire sua mamma in piena città, vicino ad un asilo.

Dallo scorso 24 febbraio, il mondo non è più lo stesso. Le truppe russe, comandate dal capo del governo Vladimir Putin, hanno invaso l’Ucraina sferrando un attacco militare molto violento.

Bombardamenti e agguati via terra hanno ovviamente preso alla sprovvista centinaia di migliaia di civili, che si sono ritrovati a vivere delle situazioni davvero drammatiche, che di umano non hanno nulla.

La tensione non è diffusa solo nei paesi coinvolti nella guerra, ma coinvolge inevitabilmente tutta Europa e tutto il mondo.

In Ucraina, paese teatro del conflitto, sono diverse le città prese particolarmente di mira dall’esercito russo. C’è Kiev, ovviamente, la capitale Ucraina. Ma la città simbolo di questa tragedia umana in corso è senza dubbio Mariupol.

La città è strategicamente ben piazzata a livello geografico ed è il centro dell’industria metallurgica dell’Ucraina. A Mariupol, circa l’80% degli edifici ha subito danni importanti e il 30% del totale di tutte le abitazioni non potranno mai essere riparate.

Mancano, ormai da settimane, viveri, energia elettrica e gas. E le vittime sono ormai migliaia, non solo tra i militari, ma soprattutto tra i civili.

Proprio da Mariupol arriva la toccante e drammatica vicenda che si è diffusa nelle ultime ore.

La lettera di un papà ucraino

Il distrutto protagonista è un papà ucraino, che ha scritto una lettera a suo figlio, avvisandolo della morte di sua madre.

Dima, la mamma è stata uccisa il 9 marzo 2022. È morta rapidamente. La casa è andata a fuoco poco dopo. Dima, mi dispiace di non averla potuta salvare.

Sono queste le commoventi parole con cui l’uomo inizia la lettera. Poi ha proseguito dicendo di averla seppellita in città, vicino ad un asilo, disegnando anche una mappa per far capire bene al ragazzo il punto esatto in cui giace la madre defunta.

La speranza del papà è quella di poter dare, in un futuro più prossimo possibile, una degna sepoltura alla consorte defunta.