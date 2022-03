Una tragedia che arriva dagli Stati Uniti, precisamente da Parachute, ma che si è diffusa in tutto il mondo nelle ultime ore, lasciando dolore e tristezza nel cuore di migliaia di persone. Annaliese Backner è morta a soli 11 anni, schiacciata dallo scuolabus.

È accaduto lo scorso giovedì, l’11enne si era preparata per una delle solite giornate di scuola. Quel tragico giorno però, la piccola non è mai arrivata in classe.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che Annaliese stesse correndo verso lo scuolabus, ma è improvvisamente inciampata ed è stata travolta e schiacciata dalle ruote dello scuolabus.

Le forze dell’ordine hanno disposto l’esame autoptico sul suo corpicino senza vita. I risultati stabiliranno la causa certa della morte dell’undicenne.

La scuola ha voluto commentare quanto accaduto attraverso una nota pubblica:

Oggi è un giorno triste per il distretto scolastico della contea di Garfield: triste per le nostre scuole, triste per la nostra comunità e triste per le nostre famiglie. L’indagine è ancora in corso e il Distretto 16 sta collaborando pienamente con tutte le autorità che si stanno occupando del caso. Al momento non rilasceremo ulteriori informazioni. La nostra risposta principale per il futuro è onorare la privacy della famiglia e la cura per gli studenti e il personale durante questa tragica perdita.