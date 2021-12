Solo 28 anni, una carriera da attrice già straordinaria alle spalle e tutti si augurano che abbia ancora tanti successi da conquistare in futuro. Park So Dam, star del cinema coreano, protagonista del film premio Oscar ‘Parasite’, ha una rara forma di tumore alla tiroide e si è da poco sottoposta ad un intervento molto delicato.

Ore di apprensione per tantissimi fan in Corea e in tutto il mondo. La preoccupazione si era sollevata già quando alcuni si erano accorti della sua assenza dal mondo social. Chiarimenti sulle sue condizioni, sono arrivate direttamente dalla Artist Company, l’agenzia che gestisce le sue prestazioni. In una nota dell’agenzia, si legge:

All’attrice è stato diagnosticato un carcinoma papillare alla tiroide ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico raccomandato del medico. L’attrice è molto dispiaciuta per non poter essere insieme ai suoi fan, durante la presentazione di “Special Delivery”. Ora si concentrerà sulla guarigione, in modo tale da incontrare tutti in futuro. Grazie.

Il tumore diagnosticato a Park So Dam è considerato una neoplasia rara in quanto costituisce il 2% di tutti i tumori. Colpisce maggiormente le donne dai 25 ai 60 anni, ma fortunatamente il tasso di sopravvivenza è molto alto. Quindi tutti si aspettano di rivedere presto la propria beniamina sui set e negli eventi.

Nei giorni scorsi c’era stata la presentazione di “Special Delivery“, l’ultimo film in cui l’attrice ha recitato. La sua assenza alla presentazione aveva destato la preoccupazione dei fan, che poi hanno avuto chiarimenti.

La carriera di Park So Dam

Nonostante la giovane età (ha solo 28 anni), Park So Dam è già una star nel suo paese e all’estero. Ha iniziato nei film di cinema indipendente.

Ha recitato per la prima volta per i canali ufficiali nel 2015, dopo aver fatto un’ottima impressione con le sue performance in Gyeongseong hakgyo: Sarajin sonyeodeul e Geom-eun sajedeul, per le quali ha ricevuto una triplice nomination come Migliore attrice esordiente e ha vinto il Busan Film Critics Awards.

Il ruolo più importante, quello che l’ha portata al successo planetario, però, è arrivato nel 2019. Ha recitato infatti nella pellicola Parasite, diretta dal regista coreano Bong Joon-ho. Il film non solo ha vinto decine di premi in Corea e in tutto il mondo, ma ha trionfato anche nella notte degli Oscar, portando a casa ben 4 statuette. Tra queste anche quella di Miglior Film, segnando così un record. Parasite è stato, infatti, il primo film in lingua non inglese a trionfare nella categoria regina.