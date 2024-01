Parla il volontario entrato nel casolare durante le ricerche di Andreea Rabciuc

Parla il volontario entrato nel casolare dopo la scomparsa di Andreea Rabciuc. Aveva perlustrato l’immobile diroccato e ora racconta, con certezza, che tra quelle mura non c’era nessun corpo. Eppure, pochi giorni fa i proprietari hanno trovato dei resti umani. La 26enne è stata portata lì in un secondo momento dopo le ricerche e dopo il delitto? Si cerca ora una risposta. La notizia è stata riportata da Fanpage.it.

In quel casolare dove è stato trovato il corpo di Andreea Rabciuc non c’era nessun cadavere al momento della scomparsa, ho visto ovunque.

Il giovane ha spiegato di aver partecipato come volontario durante le ricerche, dopo la scomparsa di Andreea Rabciuc. Era entrato anche in quel casolare, aveva guardato bene. Lì il corpo della ragazza non c’era.

Chi l’ha visto sul caso di Andreea Rabciuc

Si tratterebbe della stessa persona intervistata durante il programma tv Chi l’ha visto. Si era recato con altre persone sul posto perché i giornali in quei giorni parlavano di un festino e stavano cercando indizi. Avevano anche girato un video, poi pubblicato sulle piattaforme con il titolo “il casale degli orrori”. Video in seguito rimosso dopo la rabbia del proprietario, che aveva minacciato di denunciarli per essersi introdotti in una proprietà privata.

Stavamo cercando gli indizi di un festino. Abbiamo visto perfino negli angoli e al piano superiore che era traballante. In zona era l’unico casolare e ci siamo diretti lì perché all’epoca si diceva che avesse partecipato ad un rave. Siamo entrati nella parte della porta marrone e non c’era niente. Ho ripreso con il cellulare e non c’era niente.

Prima di quel video, i proprietari avevano denunciato una finestra rotta. Qualcuno della protezione civile si era recato sul posto per un sopralluogo. Resta quindi da capire chi abbia effettuato quel sopralluogo e se sia o siano entrati nel casolare per controllare. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto in quei giorni, durante le ricerche di Andreea Rabciuc.