Il programma tv Telelombardia ha rintracciato l’insegnante di sostegno che verso la fine degli anni ’90 ha seguito Alessia Pifferi, la madre accusata di aver abbandonato la sua bambina di 18 mesi in casa da sola, senza cibo e senza acqua, per sei lunghi giorni. La piccola Diana è morta di stenti.

La superperizia firmata dal dottor Elvezio Pirfo ha stabilito che l’imputata sarebbe in grado di intendere e di volere. Per l’esperto Alessia Pifferi soffrirebbe solo di un disturbo di alessitimia, ovvero l’incapacità di saper riconoscere e quindi gestire le emozioni. Ma la difesa continua a battersi per dimostrare il contrario, nonostante le accuse mosse nei confronti dell’avvocata della madre accusata e delle psicologhe del carcere San Vittore, che per il pm avrebbero fornito alla Pifferi una strada difensiva e l’avrebbero convinta dei suoi problemi mentali.

Per il perito nominato dalla difesa, lo psichiatra Marco Garbarini, Alessia avrebbe invece un disturbo dello sviluppo intellettivo, quindi una patologia psichiatrica. La trasmissione Telelombardia ha rintracciato la sua vecchia insegnante di sostegno. Ecco cosa ha dichiarato:

Insegnavo in una scuola media di periferia, erano classi molto difficili. In una di queste c’era anche Alessia Pifferi, ricordo che era una ragazzina molto tranquilla dal punto di vista del comportamento. Ho seguito Alessia, ma non ho più nessun documento che mi possa far risalire alle problematiche che incontrava in ambito scolastico.

La pagella di Alessia Pifferi

Alessia Pifferi è stata bocciata al primo superiore, per via delle assenze e dei voti bassi. Secondo la trasmissione tv, le insegnanti avevano riportato nei giudizi un “handicap” della studentessa che si tramutava in insufficienze. Questa la pagella mostrata in diretta tv:

Credit: Telelombardia

Anche l’avvocata dell’imputata ha rivelato che la difesa è in attesa di alcuni documenti dalla scuola, che verranno depositati in Corte D’Assise: