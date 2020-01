Parma, il bimbo di 5 anni non ce l’ha fatta Parma, il piccolo non ce l'ha fatta. I traumi che aveva riportato erano troppo gravi.

Nella giornata di ieri, ventisei gennaio, a Collecchio, in provincia di Parma, un bimbo di soli cinque anni, è caduto dalla finestra del bagno. E’ stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma nonostante i disperati tentativi dei medici, non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Una comunità ed una famiglia distrutta per quanto accaduto, nessuno ancora riesce a capire cosa sia successo. Tutti vogliono avere risposte.

Secondo le informazioni emerse nelle scorse ore, il piccolo nella giornata di ieri, era a casa con il papà, con la mamma e con i suoi due fratelli. Era nato in Italia, ma i genitori erano di origini etiopi.

All’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si è arrampicato con una sedia, dalla finestra del bagno ed è caduto nel vuoto.

Ha fatto un volo di circa cinque metri e sul posto, è stato chiesto immediatamente l’intervento di un’ambulanza e di un’auto medica. Sin da subito le sue condizioni sono apparse disperate.

I soccorritori l’hanno portato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, dove i medici hanno fatto il possibile per cercare di salvargli la vita. Però, nonostante i loro disperati tentativi, il bimbo non ce l’ha fatta, ha perso la vita poche ore fa.

All’abitazione, è arrivata anche una volante dei carabinieri ed ora gli agenti, stanno facendo il possibile per cercare di ricostruire cosa sia accaduto nel bagno di quella casa.

In molti sono scioccati da questo tragico evento. Purtroppo per il bimbo non c’è stato nulla da fare. I dottori volevano provare a fare il possibile per salvarlo, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere, poiché i traumi che aveva riportato, erano troppo gravi.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

