L'ennesimo caso di meningite batterica è stato registrato nelle scorse ore, all'ospedale di Parma, dove una bambina di soli sei anni è deceduta. Era affetta da una rara forma di questa patologia, molto invasiva e nonostante i disperati tentativi dei medici, per lei non c'è stato nulla da fare. Una vicenda drammatica, che ha sconvolto tutta la popolazione, ma soprattutto i suoi compagni di classe e tutti i suoi familiari, che sono distrutti per questa grande perdita. Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la bambina era stata ricoverata nella giornata di venerdì quattordici febbraio, con febbre alta e malesseri vari. Sin da subito i dottori hanno capito che la sua situazione era molto complicata ed infatti, dopo averla sottoposta a diverse analisi, hanno scoperto che era affetta da una meningite batterica da streptococco beta emolitico di gruppo A. Questa è una forma molto rara di meningite, che non prevede vaccino, ma che soprattutto non prevede nemmeno la profilassi per tutte le persone che sono state a contatto con lei negli ultimi giorni. Vista la gravità della situazione, dopo poco il suo arrivo in ospedale, la bambina è stata trasferita al Centro Rianimazione dell'ospedale Maggiore, dove alla fine si è spenta per sempre. Frequentava le scuole elementari di Parma. Per questa forma di meningite, come abbiamo già detto in precedenza, non è prevista alcuna profilassi, ma i medici in via precauzionale, hanno deciso di sottoporre al tampone faringeo tutti i suoi compagni di classe e tutte le persone che sono state a contatto con lei negli ultimi giorni. Se dovessero essere positivi allo streptococco, verranno sottoposti alla giusta terapia antibiotica. Un evento terribile, che ha sconvolto l'intera comunità. L'Azienda Sanitaria di Parma, in un comunicato, ha mandato le loro più sincere condoglianze ai suoi familiari, in questo momento così doloroso. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.