Dopo l’annullamento dei permessi premio per Salvatore Parolisi, arrivato in seguito alle dure parole dell’imputato a Chi l’ha visto, la famiglia di Melania Rea si è detta soddisfatta. Tuttavia, tramite il suo legale ha fatto sapere che proseguiranno la loro lotta, affinché vengano revisionati anche gli sconti di pena.

Forse non immaginava nemmeno che un’intervista potesse scatenare tanto, fatto sta che quanto affermato da Salvatore Parolisi alcuni giorni fa ai giornalisti di Chi l’ha visto, ha provocato una reazione su diversi fronti e in diverse sedi.

L’intervista è avvenuta quando l’ex militare stava uscendo per dei permessi premio dalla prigione in cui è rinchiuso dal 2011, quando in via definitiva era stato condannato a 20 anni di carcere perché ritenuto responsabile dell’omicidio di sua moglie, Melania Rea.

Alla giornalista, l’uomo aveva fondamentalmente ribadito quanto sostenuto fin dall’inizio. Ossia la sua innocenza. Aveva inoltre screditato Melania, dandole in sostanza la colpa dei suoi tradimenti e dell’allontanamento che c’era stato tra i due.

Parole che, secondo la famiglia di Melania Rea, raccontavano la completa assenza di pentimento di Parolisi. Discorsi che facevano intuire quanto la pena scontata fino ad ora, non aveva affatto portato ai risultati sperati, ossia una rieducazione verso una riammissione nella società.

Credit: Rai 3 – Chi L’ha Visto

A pensarla così non è stata solo la famiglia Rea, che tramite i suoi avvocati ha presentato una richiesta ufficiale affinché venissero revocati i permessi premio ottenuti.

Ma anche lo stesso Magistrato di sorveglianza, che accogliendo la richiesta dell’accusa, ha fatto in modo che i suddetti permessi premio, che Parolisi avrebbe avuto fino al prossimo ottobre, venissero effettivamente sospesi.

Ora si punta all’annullamento degli sconti di pena per Parolisi

Intervistato da Fanpage.it, l’avvocato della famiglia Rea si è detto soddisfatto di questo annullamento, poiché le parole di Parolisi non hanno mostrato rispetto non solo verso Melania, ma anche verso le donne in generale. Basti pensare, ha spiegato l’avvocato, a quanto asserito nei confronti della sua amante dell’epoca.

Il legale ha spiegato che questa sorta di successo, sarà seguito da una nuova richiesta, che risulterebbe in linea con le motivazioni già presentate dal Tribunale per l’annullamento dei permessi premio.

L’obiettivo della famiglia Rea è quello di far rivalutare anche il discorso legato agli sconti di pena che spetterebbero a Salvatore. Si tratta di 45 giorni di sconto per ogni 6 mesi di detenzione, che permetterebbero allo stesso imputato di uscire anzitempo dalla prigione.