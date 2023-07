Nei giorni scorsi, i giornalisti di Chi L’Ha Visto hanno intercettato, all’esterno del carcere di Pavia, Salvatore Parolisi, l’ex Caporal maggiore dell’Esercito Italiano ritenuto come unico responsabile dell’omicidio, avvenuto nell’aprile del 2011, della moglie Melania Rea. Cosa ha detto l’uomo alla stampa e perché era fuori.

Nelle settimane scorse aveva fatto scalpore la notizia riguardante i permessi lavorativi ottenuti da Alberto Stasi.

Nel 2015 Stasi ha ricevuto la condanna definitiva a scontare 16 anni di reclusione, poiché ritenuto responsabile dell’omicidio della compagna Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007.

Oggi, ad uscire anzitempo dal carcere, questa volta per dei permessi premio, è un altro dei protagonisti di uno dei fatti di cronaca più risonanti degli ultimi decenni in Italia.

Si sta parlando di Salvatore Parolisi, l’ex caporal maggiore dell’Esercito Italiano, rinchiuso nel carcere di Pavia dal 2011, quando venne condannato a 20 anni di reclusione perché ritenuto unico responsabile dell’uccisione della moglie Melania Rea.

Oggi che l’uomo ha scontato 12 dei 20 anni, ha ottenuto dei permessi giornalieri premio per uscire di prigione. I giornalisti di Chi L’Ha Visto lo hanno intercettato e gli hanno fatto alcune domande.

L’uomo ha parlato anche di Melania, ribadendo il fatto che lui la amava e che non l’avrebbe mai lasciata. Mentre Ludovica, la ragazza con cui aveva una relazione extraconiugale, era solo una scappatella.

Salvatore Parolisi nel corso dell’intervista ha continuato a ribadire ciò che sostiene dall’inizio. Ovvero la sua innocenza.

L’ho sempre detto anche al giudice, da uomo, da militare e da padre soprattutto: mi devono dare l’ergastolo e buttare la chiave se sono stato io, se ho fatto una cosa del genere. E me lo provate però. Perché a me non l’hanno mai provato.