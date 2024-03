“Partita rinviata” Calcio sotto choc: ricoverato in terapia intensiva, è gravissimo

Joe Barone ha avuto un malore improvviso nel primo pomeriggio ed è adesso ricoverato in condizioni gravissime al San Raffaele di Milano.

Il dirigente della Fiorentina ha avuto un arresto cardiaco poco prima della partita dei Viola contro l’Atalanta. I giocatori e lo staff erano già in viaggio verso lo stadio bergamasco quando il dirigente si è accasciato. Il medico della squadra ha chiamato subito i soccorsi e attivato il trasferimento di Joe Barone d’urgenza al pronto soccorso con il codice rosso.

La società ha chiesto immediatamente il rinvio del match a data da destinarsi. La lega calcio ha prontamente accettato la richiesta. Nonostante i fischi dei tifosi alla diffusione della notizia attraverso gli altoparlanti, poco più di un ora prima dell’incontro, il personale dello stadio è stato molto efficiente nel disperdere la folla che già attendeva il fischio d’inizio.

Lo sgomento dello staff in maglia viola è evidente. I ricordi sono subito volati a Davide Astori, difensore della squadra deceduto a 31 anni , nel 2018, a causa proprio di un arresto cardiaco improvviso. Vincenzo Italiano, tecnico dei viola, Nicolas Burdisso, direttore sportivo e il capitano Cristiano Biraghi hanno seguito immediatamente il direttore generale mentre si recava in ospedale. La famiglia è stata subito allertata. La moglie, sconvolta, che vive a Firenze, ha tempestivamente raggiunto il marito a Milano, mentre i 4 figli che vivono in America sono attualmente in transito verso il capoluogo lombardo.

Barone è siciliano d’origini ma ha vissuto sin dall’infanzia in America, dove ha completato gli studi. É direttore generale della Fiorentina dal 2019 e si occupa del progetto Viola Park che vedrà sorgere il nuovo centro sportivo fiorentino. Le condizioni di Joe Barone restano molto gravi. La prognosi è riservata e il ricovero in terapia intensiva ancora in atto. Le notizi sono in costante aggiornamento ma le certezze sono poche.

