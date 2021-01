La gravidanza è un periodo delicato della vita di ogni donna. Figuriamoci affrontarla durante una pandemia globale. La mamma protagonista di questa storia era risultata positiva all’infezione da Covid-19. Costretta a un parto in terapia intensiva, era così grata all’infermiera che l’aveva assistita da chiederle di farle da madrina al Battesimo della figlia.

Fonte Pixabay

Monique Jones ha vissuto mesi in ospedale. A causa dell’infezione da Covid-19, i medici avevano disposto il ricovero in terapia intensiva e l’intubazione, per aiutarla a respirare. Proprio mentre sua figlia, Zamyrah Prewitt, ha deciso di venire al mondo.

A settembre Monique Jones, una ragazza di 28 anni, ha dovuto affrontare il settimo mese di gravidanza in ospedale, dopo essere risultata positiva al coronavirus. Soffriva di brividi e le mancava il respiro, per questo è stata attaccata a un ventilatore.

Fonte Pixabay

A causa di alcune complicazioni del coronavirus, i medici hanno disposto un taglio cesareo di emergenza. Zamyrah Prewitt è nata a sole 29 settimane. Con la mamma intubata che aveva paura di non poterla vedere crescere.

Come la sua mamma, anche Zamirah è stata subito ricoverata in terapia intensiva. Era piccolissima e pesava poco più di un chilo. Accanto a lei e accanto alla sua mamma, però, c’era un angelo custode con la divisa di un’infermiera.

Fonte Pixabay

Dopo il parto in terapia intensiva, l’infermiera non le ha mai lasciate da sole

Un angelo custode che risponde al nome di Caitlyn Obrock, che si è presa cura di mamma e bambina, organizzando anche un baby shower e raccogliendo dei soldi per la famiglia. Non l’ha mai lasciata sola.

Era spaventata. Ho molto investito in lei, sperando e pregando per un lieto fine. Il modo in cui ha iniziato la maternità con questa bambina era ingiusto e volevamo che sapesse quanto è speciale e amata.

Nascere durante la pandemia non è facile. Così come non è facile affrontare una gravidanza in piena emergenza Coronavirus, come racconta il video qui sopra.