Ha lottato con tutte le sue forze Pasquale Sanzone, il ragazzo di soli 19 anni, operaio, che lo scorso 29 giugno era rimasto vittima di una brutta caduta mentre lavorava in cantiere. Dopo 5 giorni di agonia, si è spento all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove era ricoverato.

Sembra una maledizione quella che colpisce puntualmente, quasi quotidianamente, operai molto giovani che rimangono vittime di incidenti sul lavoro mortali.

L’ultimo è costato la vita ad un ragazzo che aveva solo 19 anni. Si chiamava Pasquale Sanzone, era originario di Sant’Antonio Abate e lo scorso sabato, il 29 di giugno, è caduto mentre lavorava in un cantiere di Scafati.

L’impatto con il terreno sottostante è stato violentissimo, dopo un volo da circa 5 metri di altezza.

I primi a soccorrerlo sono stati i colleghi che si trovavano sul posto. Gli stessi, poi, hanno anche chiamato i soccorritori del 118, giunti prontamente sul posto.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, le sue condizioni sono apparse fin da subito drammatiche.

Il giovane ha lottato con tutte le sue forze, così come i medici che hanno cercato in ogni modo di salvargli la vita. Dopo 5 giorni di agonia, tuttavia, il giovane cuore di Pasquale Sanzone si è fermato per sempre.

Il luogo in cui è avvenuta la tragedia è stato posto sotto sequestro, alla disponibilità delle autorità per i rilievi e le indagini necessarie. Si sta cercando di capire se ci siano state responsabilità da parte di qualcuno o se si sia trattato di solo di una drammatica fatalità.

Enorme lo shock e il dolore di tutti a Sant’Antonio Abate, comune di 20mila anime in provincia di Napoli di cui il 19enne era originario e in cui risiedeva con la famiglia.

Ilaria Abagnale, sindaca della cittadina, ha informato per prima la cittadinanza della tragedia avvenuta ed ha mostrato, a nome suo e di tutta l’amministrazione, cordoglio e vicinanza alla famiglia colpita da questo grave lutto.

Abbiamo trascorso giorni nella preghiera e nella speranza. Purtroppo, con profondo dolore, annuncio la triste notizia della perdita del giovane Pasquale S., nostro concittadino, appena 19enne.(…) in segno di rispetto e riconoscimento, sarà proclamato un giorno di lutto cittadino, in concomitanza con i funerali. In momenti come questo, il dolore delle assenze improvvise si fa particolarmente intenso. Mentre cerchiamo di affrontare questa tragedia, ricordiamo Pasquale per la sua vitalità contagiosa e la gioia che portava nelle nostre vite, che continueremo ad onorare con la sua memoria. Il nostro cordoglio e sostegno vanno alla mamma, al papà, nostro caro collaboratore comunale, alla famiglia e agli amici di Pasquale. Ci uniamo nel supporto reciproco, cercando conforto e forza nella solidarietà di questa comunità. Che Pasquale possa riposare in pace, sapendo che è stato amato e che la sua presenza sarà per sempre sentita tra noi.