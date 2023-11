Si è spento all’età di 84 anni e per cause non rese note Pat Johnson. L’attore, stuntman e maestro di arti marziali, era noto soprattutto per il suo ruolo in Karate Kid, film nel quale ha ricoperto anche il ruolo di addestratore degli altri attori della pellicola. Ad annunciare il suo decesso due post commoventi da parte della moglie Sue e della nipote Colleen.

Nato nella zona della cascate del Niagara, nello Stato di New York nel 1939, ha iniziato ad allenarsi nel tradizionale coreano Tang Soo Do Moo Duk Kwan nel 1963, mentre era di stanza in Corea del Sud come cappellano dell’esercito americano.

Tornato negli USA iniziò una collaborazione con Chuck Norris, maestro anche lui di arti marziali, e fuse la sua arte con quella cinematografica.

Nel 1973, ad esempio, fece parte del cast del film I 3 dell’operazione Drago con Bruce Lee. Pat Johnson svolgeva il ruolo di controfigura e allenatore di Karate.

Dal 1984 ha poi preso parte in 4 film della saga di Karate Kid, lavorando al fianco dei protagonisti Ralph Macchio e Pat Morita.

Cordoglio per la morte di Pat Johnson

Lo stesso Ralph Macchio, sul suo account Instagram, ha dedicato un pensiero all’ex collega scomparso, ricordando i tempi delle riprese e definendolo una leggenda.

Ad annunciare la morte dell’attore e maestro, sono state la nipote Colleen e la moglie Sue. Quest’ultima in un post straziante sui social, ha scritto: