Patente, scattano nuovi obblighi: multe salate e reati penali

Soprattutto il fine settimana sentiamo spesso sentire purtroppo di incidenti fatali per i più giovani. Persone che spesso spinti dall’euforia si mettono in auto nonostante abbiano bevuto causando incidenti. L’obiettivo del nuovo emendamento denominato “Edoardo” è proprio quello di porre fine alle stragi del sabato sera.

La proposta di legge è arrivata dal deputato Ettore Rosato ed è in discussione alla Camera. Il nome Edoardo è in onore di un giovane 17enne che perse la vita a Roma nel gennaio 2022 mentre si trovava in auto con un 18enne neopatentato.

Sembra che questo nuovo emendamento affiancherà all’articolo 186-Ter del Codice della Strada, subito dopo l’articolo 186-bis che sanziona la “Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose”. Ma cosa cambierà?

Le novità saranno per i più giovani che si mettono alla guida di notte. L’emendamento Edoardo prevede infatti per chiunque non abbia ancora compiuto 21 anni oppure possieda la patente da meno di tre anni il divieto di portare a bordo della propria auto più di un passeggero nell’orario compreso fra la mezzanotte e le 5 del mattino.

E per chi trasgredirà sono previste dure sanzioni. Si parte da una multa che va dagli 800 fino ai 3.200 euro. Ma l’emendamento Edoardo configuria anche un reato penale, con la possibilità di arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno, ma questo solo nei casi più gravi.

Insomma una decisione quella del Governo per cercare di porre fine alle tanti morti sulle strade che avvengono soprattutto il fine settimana. L’obiettivo, dunque, è evitare distrazioni e ridurre i rischi che si creano quando viaggiano comitive di ragazzi in auto.