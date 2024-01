Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri vicino a Pederobba, nel trevigiano. La vittima era un nome conosciuto nel mone del ciclismo italiano. Si tratta infatti del 22enne Patrick Mentil, ex promessa della bicicletta, che abbandonato la carriera professionistica si era dedicato agli sport estremi e ai social network.

Credit: patrickmentil – Instagram

Un altro gravissimo incidente stradale ha purtroppo causato una vittima molto giovane. Lo schianto si è verificato nella giornata di ieri sulla statale 348 a Gonio di Pederobba, nel trevigiano.

Si tratterebbe di un frontale, tra la Audi A3 su cui viaggiava Patrick Mentil e una Land Rover su cui si trovavano altre persone.

Per il 22enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. I passeggeri dell’altra vettura, feriti, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

A quanto pare l’incidente sarebbe stato causato dal sorpasso azzardato di una delle due automobili.

Chi era Patrick Mentil

Credit: patrickmentil – Instagram

Come detto, il nome di Patrick non era del tutto sconosciuto. Nonostante la giovane età, si era in passato fatto conoscere nel mondo dello sport italiano e in particolare in quello delle due ruote.

Nel 2021 aveva addirittura partecipato al Giro D’Italia, nella categoria Under 23, con la maglia della Work Service Marchiol Vega. Team che, ironia della sorte, era stato anche di Davide Rebellin.

Credit: patrickmentil – Instagram

Ad un certo punto del suo cammino verso una carriera importante nel ciclismo, Mentil aveva preso la decisione di lasciare e di dedicarsi ad altro, pur sempre restando nello sport.

Si era infatti dedicato agli sport estremi, diventando anche influencer raccontando le sue avventure e imprese sui social network.

Era originario di Feltre, in provincia di Belluno, ma era praticamente cresciuto a Castelcucco, nel trevigiano.

Paolo Mares, sindaco di Castelcucco, ovviamente sconvolto come tutti dalla notizia della prematura scomparsa del giovane, ha detto:

Ricordo bene quando lo abbiamo premiato. La sua partecipazione al Giro d’Italia Dilettanti per noi è stato motivo di grande orgoglio, ha onorato il paese con la sua presenza. Era davvero un bravo ragazzo.

