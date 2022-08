Patrizia Giunta è morta a 47 anni all’ospedale Papardo, la scorsa notte tra sabato e domenica, dopo essere stata ricoverata d’urgenza.

A giugno scorso si era sottoposta ad un intervento di revisione chirurgica per il bypass gastrico, in una struttura sanitaria privata. Purtroppo qualcosa è andato storto ed è stata trasportata con un immediata urgenza e in gravissime condizioni all‘Ospedale Papardo, dove i medici hanno cercato di salvarla e dove è rimasta ricoverata in terapia intensiva fino alla sua morte.

Le indagini per la morte di Patrizia Giunta

La procura di Messina ha aperto un fascicolo di indagine e posto sotto sequestro tutte le cartelle cliniche della clinica privata e quelle dell’ospedale in cui è deceduta. Gli inquirenti vogliono ricostruire l’agonia di questa donna, iniziata dieci anni fa.

Patrizia Giunta non riusciva a dimagrire, così aveva scelto di sottoporsi ad un intervento per il bypass gastrico. Si era recata all’ospedale di Genova dove si era sottoposta ad un’operazione che si era conclusa nel migliore dei modi. Finalmente tutto era andato come desiderava ed aveva trovato la pace con il suo aspetto fisico.

Ha continuato il suo stile di vita e la sua alimentazione nello stesso modo, ma diverso tempo dopo la donna ha iniziato a riprendere peso. Così negli scorsi mesi, si è sottoposta a nuove visite con degli specialisti, che le hanno consigliato una revisione del bypass. Si è sottoposta ad un nuovo intervento a Messina, in una clinica privata. Purtroppo ha comportato gravi complicazioni, che l’hanno costretta a nuovi controlli, fino al ricovero in terapia intensiva. Patrizia ha iniziato ad accusare febbre e forti dolori e, alla fine, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Il marito Francesco Giurdanella ha sporto denuncia, vuole che venga fatta chiarezza su ciò che è davvero accaduto a sua moglie.

Ora saranno soltanto le indagini, portate avanti dagli inquirenti, a far luce sulla tragedia di questa donna e mamma di due figli, un diciottenne e un ventenne. Bisognerà capire se ci sia un collegamento tra l’intervento chirurgico avvenuto nella clinica privata, il bypass gastrico e l’inaspettato decesso a soli 47 anni.