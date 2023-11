Lo scorso 19 ottobre era rimasta coinvolta in un brutto incidente: Patrizia Incollu non ce l'ha fatta e si è spenta all'ospedale di Nuoro

Dopo circa due settimane di agonia e preghiere, si è spenta Patrizia Incollu. La 57enne, direttrice della Casa circondariale Badu ‘e Carros di Nuoro, era rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto lo scorso 19 ottobre. In macchina con lei c’era il sovrintendente capo della Penitenziaria Peppino Fois, che aveva perso la vita sul colpo.

Un incidente stradale gravissimo che purtroppo, a due settimane dal suo avvenimento, ha portato la seconda vittima.

Lo schianto si era verificato lo scorso 19 ottobre, sulla strada statale 389 che collega Nuoro a Lanusei. Alla guida della vettura c’era il sovrintendente capo della polizia penitenziaria Peppino Fois. Al suo fianco la direttrice Patrizia Incollu.

Per cause ancora ignote, all’altezza dell’incrocio per la Mamoiada, si sono scontrati a velocità sostenuta e frontalmente con un camion.

Sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco, che con difficoltà avevano estratto i corpi dall’abitacolo ormai distrutto.

Per Peppino Fois, non era stato possibile far altro che constatarne il decesso. La direttrice Incollu era ancora in vita, ma in condizioni disperate.

Trasportata d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro, è rimasta in coma fino alla giornata di martedì, quando i familiari hanno acconsentito allo spegnimento delle macchine che la tenevano in vita.

Il cordoglio per la morte di Patrizia Incollu

I familiari della donna hanno anche acconsentito all’espianto e alla donazione degli organi.

Enorme il dolore di chi conosceva la direttrice e innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore.

Andrea Soddu, sindaco di Nuoro, sul proprio account Facebook ha scritto: