Fatale per Peppino Fois un frontale tra l'auto che guidava e un camion, sulla strada che collega Nuoro a Lanusei, in Sardegna

Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì scorso in Sardegna, sulla stradale 389 che collega Nuoro a Lanusei. Peppino Fois, un agente di Polizia Penitenziaria di 52 anni, ha perso la vita nello schianto tra l’auto di servizio che guidava e un camion che procedeva in senso opposto. Gravemente ferita la direttrice del carcere di Badu ‘e Carros che era in macchina con lui.

Ancora sangue sulle strade italiane, in un incidente che questa volta è avvenuto in Sardegna, più precisamente sulla strada statale 389 che collega Nuoro a Lanusei.

Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio dello scorso giovedì 19 ottobre, all’altezza dell’incrocio di Mamoiada.

Coinvolte un’automobile ed un camion, che si sono scontrate frontalmente e, considerando le condizioni in cui si sono ridotti entrambi i mezzi, a velocità piuttosto sostenuta.

Alla guida dell’automobile c’era Peppino Fois, un uomo di 52 anni, assistente capo coordinatore di Polizia Penitenziaria, in servizio nel carcere di Badu ‘e Carros. Al suo fianco era seduta la direttrice dello stesso istituto detentivo, la dottoressa Patrizia Incollu.

Peppino Fois non ce l’ha fatta

La chiamata ai soccorritori è stata tempestiva, così come l’arrivo di questi ultimi sul luogo dell’incidente.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre i due passeggeri dell’auto dalle lamiere, mentre i medici delle ambulanze si sono occupati di prestare loro le migliori cure.

Purtroppo, per Peppino Fois non è stato possibile far altro che constatarne il decesso. Troppo gravi i traumi riportati nello schianto.

La direttrice Patrizia Incollu è stata invece stabilizzata e trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Nuoro. Le sue condizioni sono molto delicate e sta tutt’ora lottando per vivere, nel reparto di rianimazione.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio e preghiera comparsi sui social nei giorni scorsi e in queste ore. Tutti rivolgono un pensiero alla memoria di un bravo poliziotto e una preghiera affinché la Incollu possa riprendersi.

Il sindacato Con.si.pe, in una nota, ha scritto: