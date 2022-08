Lutto nel mondo del calcio italiano ed europeo: è morto Villiam Vecchi, ex portiere ed ex preparatore dei portieri del Milan

Il mondo del calcio italiano ed europeo hanno perso un uomo che ha dedicato letteralmente tutta la sua vita al pallone. Villiam Vecchi, ex portiere e preparatori dei portieri, si è spento a Reggio Emilia all’età di 73 anni. Era malato da tempo, anche se non si conoscono dettagli sulla stessa malattia che alla fine lo ha portato via.

Un lutto devastante per tanti, tantissimi tifosi, che dagli anni 70 in poi hanno potuto prima godere le sue prestazioni, e poi dei portieri che lui stesso allenava.

Villiam Vecchi era nato a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, il 28 dicembre del 1948. Fin da bambino ha mostrato il suo talento smisurato nel calcio, soprattutto nel ruolo di portiere, che catturò le attenzioni su di lui del Milan.

Dopo essere cresciuto nelle giovanili, ha esordito in prima squadra nel 1967. Quello è stato l’inizio di una lunghissima storia d’amore tra il club rossonero e il portierone.

Nei suoi anni al Milan, Vecchi aveva davanti un fenomeno come Cudicini, ma è sempre riuscito a ritagliarsi il suo spazio e farsi trovare pronto nelle occasioni che contavano.

Nei suoi anni al Milan, Villiam ha vinto uno scudetto, 2 coppe Italia, 2 coppe delle Coppe, 1 coppa dei Campioni e 1 coppa Intercontinentale.

Il cordoglio del Milan per Villiam Vecchi

Successivamente, Villiam Vecchi giocò in altre squadre, ma il destino volle che tornasse in rossonero anni più tardi, con un ruolo diverso ma sempre fondamentale, quello del preparatore dei portieri.

Nel 2003 e nel 2007, anni in cui i rossoneri vinsero 2 Champions League, era stato proprio lui ad allenare i portieri campioni.

Idilliaco il rapporto con il Mister Carlo Ancelotti, che lo ha sempre ben voluto nel suo staff. Da quando era al Parma, poi alla Juve, poi appunto al Milan e infine anche al Real Madrid.

Il club del Milan, addolorato in toto per questa dolorosa perdita, ha voluto mostrare il suo cordoglio pubblicamente, attraverso un toccante post su Twitter.