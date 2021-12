È un momento tragico e straziante quello che stanno vivendo i familiari del neonato nato in autostrada e morto poco dopo. La mamma in un’intervista con il quotidiano locale, ha deciso di parlare di ciò che ha vissuto il suo piccolo e del dolore che sta provando.

Una vicenda drammatica è quella che è avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì 2 dicembre. In molti ora stanno discutendo sulle scelte che sono state fatte diverso tempo prima.

Si chiama Jessica Passarello ed ha 37 anni, ora la donna è ricoverata in ospedale, poiché prima di poter tornare a casa ha bisogno di cure. Per lei e la sua famiglia è un momento difficile.

La giovane mamma in un’intervista con il quotidiano locale Marsala Live ha deciso di raccontare cosa è accaduto pochi minuti dopo il parto. Pregava che il suo bimbo riuscisse a sopravvivere. La donna ha raccontato:

Sapevo che era prematuro, che c’erano dei problemi, speravo che lo salvassero ma non è avvenuto il miracolo. Ha lottato fino alla fine, come una spada di luce. E voglio che la sua morte sia una riflessione per chi ha preso certe decisioni.