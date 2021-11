Un episodio davvero drammatico è avvenuto lo scorso venerdì 26 novembre, all’ospedale di Stradella, a Pavia. Un neonato purtroppo è venuto al mondo ormai senza vita. La mamma sottoposta ad un cesareo, risulta essere ancora ricoverata, ma non è in pericolo di vita.

Una vicenda straziante che ha sconvolto la comunità, ma soprattutto i familiari. Per loro doveva essere un momento di gioia, che si è trasformato presto in tragedia.

Secondo le informazione rese note dai media locali, il dramma si è consumato nella giornata di venerdì 26 novembre. Precisamente all’ospedale di Stradella, a Pavia.

La mamma, una donna di appena 30 anni, aveva già dei problemi di salute. Per questo la sua gravidanza era tenuta sotto stretto controllo da parte dei medici della stessa struttura ospedaliera.

Vista la sua situazione, pochi giorni prima del parto, i sanitari hanno deciso di ricoverarla, in via precauzionale. Fino a quel momento tutto stava procedendo normalmente, non c’era nessun campanello d’allarme.

Ad un certo punto però, da alcuni esami, i medici si sono resi conto che purtroppo i parametri del bambino erano peggiorati drasticamente. Di conseguenza hanno deciso di sottoporre la donna ad un cesareo d’urgenza. Il loro scopo era quello di fare il possibile per salvare il piccolino ed anche la sua mamma.

Il tragico decesso del neonato: avviate indagini interne

Tuttavia, i dottori subito dopo il parto si sono resi conto che il bimbo non respirava. Hanno provato a rianimarlo per diversi minuti, ma il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Alla fine non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. A nulla sono serviti i disperati tentativi di salvarlo. La stessa struttura ospedaliera ha deciso di avviare un’indagine interna, per capire cosa sia accaduto davvero.

Non è ancora chiaro se verrà eseguita l’autopsia sul corpo del piccolo. La mamma nel frattempo è ancora ricoverata, ma non risulta essere in pericolo di vita.