Si è spenta per sempre, dopo un peggioramento improvviso delle sue condizioni, la giovane influencer Elena Huelva, che viveva a Siviglia. Raccontava la sua dura e difficile lotta contro quel brutto male sui social e grazie a questo, era diventata davvero seguita, anche da persone del mondo dello spettacolo.

La notizia ovviamente ha sconvolto migliaia di persone, che in queste ore nell’ultimo messaggio pubblicato dalla sua famiglia, stanno commentando con parole di affetto e vicinanza.

Il duro percorso di Elena è iniziato quando aveva solamente 16 anni, nel 2018. Lei diceva che la sua voglia di vivere, di viaggiare e di fare tutte le cose come i suoi coetanei, è stata improvvisamente interrotta.

I dottori da alcuni controlli, hanno scoperto che purtroppo la giovane era affetta da un Sarcoma di Ewing. Un brutto male che colpisce le ossa e i tessuti molli che le circondano.

Elena ha voluto raccontare la sua lotta sul suo profilo Instagram, diventando appunto molto seguita. Quasi ogni giorno informava i suoi follower su cosa stava vivendo e soprattutto quali erano le sue condizioni di salute.

L’hashtag che più usava, era: #MisGanasGanan, che in italiano significa: “La mia volontà vince.” Questo era il motto della ragazza, che sperava solo di poter continuare a raccontare il suo duro e difficile percorso, per stare meglio.

Purtroppo le condizioni di Elena sono peggiorate solo negli ultimi giorni. In uno dei suoi ultimi post su Instagram, pubblicato circa un mese fa, la giovane influencer con una sua foto, ha scritto:

Alla fine, la vita è rappresentata dai ricordi che portiamo con noi, le persone, l’amore ed io ho già vinto. Per l’amore, per la mia lotta, per le persone, per sempre.