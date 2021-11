Un episodio sconvolgente è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 26 novembre, a Treviglio. Due bambini di 5 e 3 anni sono rimasti intrappolati nel balcone della loro abitazione. Erano soli ed infreddoliti. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Una vicenda drammatica, che si sarebbe potuta concludere nel peggiore dei modi. Tuttavia, grazie all’intervento di alcuni passanti, è arrivato il lieto fine.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato nella tarda mattinata di venerdì 26 novembre. Precisamente in una palazzina che si trova in via Ingegner Grossi, a Treviglio, in provincia di Bergamo.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i due bimbi stessero giocando proprio fuori il balcone della casa. Potevano farlo, poiché una tapparella era rimasta aperta e non c’era nessuno a tenerli sotto controllo.

Tuttavia, ad un certo punto è avvenuto l’impensabile. I piccoli sono rimasti intrappolati all’esterno e non avevano più modo di rientrare nella loro abitazione. Sono stati proprio alcuni passanti a scoprire cosa stava accadendo.

Delle persone che si trovavano a passeggio in quella zona, si sono rese conto dei bambini, perché li hanno sentiti piangere e disperarsi. Ovviamente erano impauriti ed avevano anche freddo.

L’intervento delle forze dell’ordine per i due bambini rimasti chiusi sul balcone

I passanti spaventati hanno chiesto tempestivamente aiuto. Sul posto sono arrivati una volante della polizia locale, un equipaggio dei vigili del fuoco ed anche un’ambulanza. La situazione era davvero disperata.

I passanti in attesa che i pompieri riuscissero ad aprire la porta, sono rimasti sotto il balcone, per tranquillizzare i bimbi, ma anche per controllare che non precipitassero nel vuoto.

Gli agenti una volta portati in un posto sicuro, hanno scoperto che in realtà erano da soli in casa. Ora stanno lavorando per cercare di ricostruire la vicenda, ma vogliono anche capire il motivo per cui i genitori non erano presenti.