Paura per Ciro Immobile e sua moglie Jessica: aggrediti davanti al figlio più piccolo

Il campione d’Europa Ciro Immobile è stato vittima di un’aggressione verbale mentre era in auto con la moglie e il figlio Mattia, di appena 4 anni.

Il calciatore Immobile è stato aggredito da un tifoso mentre era in auto con Jessia e il figlio Mattia

Un tifoso particolarmente furioso per gli avvenimenti nefasti per la squadra biancoceleste ha visto il calciatore in auto con la famiglia, ha accostato la sua vettura e si è scagliato verbalmente sulla coppia.

Ciro si ritrova al centro di numerose polemiche sulla sua abilità calcistica visto le numerose sconfitte che ha subito la squadra di cui porta orgoglioso la maglia. Le dimissioni Di Maurizio Sarri, dopo la sconfitta in casa contro l’Udinese, hanno inasprito i toni del dibattito. Aumentano i tifosi che commentano sul web l’incapacità del campione, nonostante le 6 reti realizzate in campionato e le 4 in Champions.

Ciro Immobile è diventato campione d’Europa nel 2020, e nello stesso anno ha ricevuto il prestigioso premio calcistico scarpa d’oro. É il più giovane capocannoniere del campionato italiano, vincendo il titolo per ben 4 vote.

É un brutto periodo per Ciro, al centro di malumori all’interno dello spogliatoio. É accusato di diffondere negatività all’interno la società, tra compagni e dirigenti, oltre ad essere ingiuriato dalla tifoseria perché non segna più come prima. In tanto lo colpevolizzano per la cattiva stagione della squadra e dei disastrosi risultati in campionato e fuori.

Persino il presidente Lotito ha usato per lui e altri compenti della squadra l’appellativo di tradiori. Su Instagram ha cercato nei giorni scorsi di smentire le accuse e alleggerire le tensioni ma buona parte della tifoseria è ormai contro di lui. Fino ad arrivare all’aggressione subita recentemente. Il capitano della Lazio è sconvolto dall’aggressione. Mai si sarebbe aspettato tanta violenta in presenza della moglie Jessica e del piccolo Mattia, che ha subito uno shock a causa della stupidità di un tifoso aggressivo.

Leggi anche Ciro Immobile cuore d’oro: uova di Pasqua ai bimbi del Bambino Gesù