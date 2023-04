Lui bomber della Lazio e della nazionale, lei bellissima modella e influencer. Ciro Immobile e Jessica Malena formano una delle coppie più amate e in diverse occasioni hanno dimostrato anche di avere un cuore enorme. Nei giorni scorsi, ad esempio, hanno fatto una visita a sorpresa ai bambini ricoverati all’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Sono diversi i personaggi noti dello sport, della musica e dello spettacolo che non appena ne hanno l’occasione, decidono di trascorre alcune ore del loro tempo con chi è meno fortunato.

Nei giorni scorsi era stato il rapper Clementino ad esempio, che a sorpresa si era recato nel reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Santobono di Napoli, per fare visita alla piccola Lucia.

La bimba ha avuto modo di trascorrere alcune ore del suo tempo insieme a quello che è sempre stato il suo idolo e abbracciarlo calorosamente.

Gesti pieni d’amore erano arrivati anche da parte di Cristina Chiabotto ad esempio, che aveva fatto visita ai bimbi ricoverati in ospedale a Torino.

O ancora Mr Rain. Il terzo classificato all’ultimo Festival di Sanremo ha cantato la sua “Supereroi” ai bambini ricoverati al Centro Maria Letizia Verga di Monza.

Uno dei più attivi in tal senso è sempre stato Ciro Immobile. Insieme a sua moglie Jessica Malena, nei giorni scorsi ha deciso di fare una dolcissima sorpresa ai bimbi ricoverati nell’ospedale pediatrico romano del Bambin Gesù.

Il Bomber e la sua consorte hanno portato le uova di Pasqua ai piccoli meno fortunati, portando loro anche un carico di allegria, sorrisi e positività.

La direzione dell’ospedale ha apprezzato moltissimo il gesto del campione e lo ha ringraziato dedicandogli un toccante post sui social. Eccolo di seguito:

Non solo per le uova di Pasqua che hanno consegnato stanza per stanza, letto per letto. Ma anche per gli autografi, le foto ricordo, il regalo dell’emozione dell’incontro con un campione. Qualcuno è rimasto un po’ stupito e sopraffatto da questa visita inaspettata, qualcuno, come la piccola C., talmente a proprio agio da ringraziare con un abbraccio. ❤ Grazie a @ciroimmobile17 e @jessicamelena per la carica di dolcezza.