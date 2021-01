Tanta preoccupazione per l’attrice Jessie Cave, molto conosciuta per il suo ruolo di Lavender Brown nella saga Harry Potter. Verso la fine dello scorso ottobre, è diventata mamma per la terza volta del piccolo Abraham Bam Benjamin. Proprio lei diede la notizia su Instagram, pubblicando uno scatto in ospedale, con il neonato tra le braccia.

Dopo il parto, il piccolo rimase ricoverato in terapia intensiva, poiché nato in modo prematuro. Ora è tornato di nuovo in ospedale, poiché è risultato positivo al Covid-19. Jessie Cave ha raccontato quanto accaduto, con un altro post su Instagram:

Ho guardato il telegiornale sul lockdown da una stanza isolata in ospedale. Il mio povero bambino è positivo al Covid. Sta bene ma qui preferiscono essere vigili e prudenti. Questo ceppo è molto potente e contagioso, quindi spero che le persone stiano più attente nelle prossime settimane. Non volevo che questo fosse l’inizio di un nuovo anno per la mia famiglia. Davvero non volevo tornare in ospedale così poco tempo dopo la sua traumatica nascita.

Per favore augurate pronta guarigione a questo bambino. È più grande e più forte di quando siamo stati qui l’ultima volta. Amore e auguri a tutti.

Jessie Cave è diventata mamma prima del previsto. Ha avuto paura dopo la nascita, vedendo il suo bambino in terapia intensiva. Ora, a distanza di pochi mesi, quando tutto sembrava essere tornato alla normalità, si è ritrovata di nuovo in una stanza d’ospedale e anche se suo figlio sta bene, ha di nuovo paura.

Credit: DutchHPfan1992 – YouTube

Chi è Jessie Cave

Jessie Cave è un’attrice inglese, ricordata soprattutto nei film Harry Potter. Il suo debutto come attrice è arrivato nel 2008, all’età di 13 anni, con il film Summerhill. Oggi ha 34 anni, è sposata con l’attore Alfie Brown ed è mamma di tre meravigliosi figli: Donnie 6 anni, Margot 4 anni e il piccolo Abraham.