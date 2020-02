Pavia, due genitori denunciati per lesioni sui propri figli RABBIA A PAVIA: genitori denunciati per lesioni. Avrebbero punito i propri figli con una scopa e con dei cavi, come punizione per....

La vicenda si è verificata a Pavia, dove una madre ed un padre sono stati denunciati per lesioni contro i loro due figli. Secondo quanto riportato, una donna di circa 36 anni e un uomo di circa 46 anni, hanno più volte punito i propri figli, un ragazzino di 13 anni e una bambina di 8 anni, per via dei voti presi a scuola. I due bambini sarebbero stati picchiati, non solo con le mani, ma anche con oggetti come il manico di una scopa. Sarebbero anche stati frustati con dei cavi. I particolari sono stati raccontati dal tredicenne, dopo che le insegnanti di scuola, hanno notato i lividi sul suo corpo e hanno iniziato a fargli delle domande. Immediatamente è stato richiesto l’intervento degli assistenti sociali e i due bambini sono stati, per il momento, affidati ad una comunità per minori. È partita una denuncia per lesioni contro i due genitori, che però smentiscono ogni accusa fatta dai loro figli. Hanno dichiarato di aver dato solo qualche schiaffo ad entrambi, ogni tanto, quando lo meritavano, cosa normale per due genitori. Per adesso non ci sono ulteriori notizie riguardo la vicenda. Le forze dell’ordine stanno indagando prima di decidere definitivamente il destino dei due genitori e dei due ragazzini. Notizia in fase di aggiornamento. Un’altra vicenda è accaduta a Giulianova, dove una donna di circa 41 anni è morta investita dalla sua figlia quattordicenne. La ragazzina è salita al bordo della vettura, che si trovava all’interno dell’abitazione e dopo averne perso il controllo, ha travolto sua madre, schiacciandola contro il muro della casa. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine e adesso la quattordicenne è indagata per omicidio stradale. Una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità, così come la quattordicenne e suo padre. Potete leggere l’intera notizia QUI.