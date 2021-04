Pavia, trovato il corpo della 35enne scomparsa lo scorso venerdì: cosa è successo secondo gli inquirenti

Polina Kochelenko trovata senza vita in un canale: disposta l'autopsia sul corpo

Era scomparsa dallo scorso venerdì in provincia di Pavia, precisamente a Valeggio. Polina Kochelenko è stata trovata senza vita in un canale nella roggia Malaspina. I sommozzatori hanno rinvenuto il cadavere intorno a mezzanotte del 17 aprile.

Credit: Polina Kochelenko – Facebook

I familiari non avevano notizie della donna da ore e, non riuscendo a contattarla, avevano allertato le forze dell’ordine. Immediatamente sono partite le ricerche. I soccorritori hanno prima rinvenuto diversi effetti personali dell’addestratrice di cani, tra cui le chiavi e dei guinzagli.

Sul luogo non c’era traccia dei due cani che erano con lei e che la 35enne stava addestrando. Vista la situazione, è stato lanciato l’allarme anche alla Protezione Civile e agli uomini dei Vigili del Fuoco.

Credit: Polina Kochelenko – Facebook

Morte Polina Kochelenko: richiesta l’autopsia

Sono stati proprio i sommozzatori dei pompieri a rivenire la donna, ormai senza vita. Si sospetta che sia caduta nel canale, per salvare uno dei cuccioli. Per ulteriori accertamenti, il corpo sarà sottoposto all’esame autoptico.

La vicenda ha sconvolto i familiari e l’intera comunità. La donna era molto conosciuta proprio per il suo lavoro di addestratrice e per il suo amore per gli animali.

La tragedia è accaduta a circa 500 metri dalla sua abitazione. L’istruttrice era uscita con due dei sei cani con cui stava lavorando, due cuccioli di pastore tedesco. Sul suo cellulare gli agenti hanno trovato diverse chiamate senza risposta di sua madre. Proprio quest’ultima, preoccupata dal mancato rientro di sua figlia, ha lanciato l’allarme ai Carabinieri.

Credit: Polina Kochelenko – Facebook

Il canale non è molto profondo, ma si pensa che la corrente abbia portato via la 35enne, che è poi morta per annegamento.

Nessun segno di colluttazione o di infrazione nella sua abitazione. Quindi, gli inquirenti escludono l’ipotesi dell’omicidio.

Bisognerà attendere i risultati dell’autopsia, che riveleranno l’esatta causa della morte di Polina Kochelenko. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle ultime ore.