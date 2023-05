In pensione a 22 anni. Non è uno scherzo, ecco come ci è riuscito

La storia di Hayden Bowles che ha guadagnato così tanto in pochi anni da non dover più lavorare per tutta la sua vita.

Andare in pensione a 22 anni. Sembra un paradosso ma invece è diventato realtà per un giovane, Hayden Bowles. La sua storia sta facendo il giro del web ma ovviamente non significa che è in pensione nel vero senso della parola. Hayden è in pensione perché grazie alle ingenti somme guadagnate in pochi anni, potrebbe permettersi anche di non lavorare più per tutta la vita.

Il giovane ha spiegato la sua storia sui social, su Instagram vanta 13mila followers, su Tiktok molti di più: ben 129mila. Proprio ai suoi followers Hayden condivide ogni giorno il segreto del suo successo, che cosa ha messo in piedi a 17 anni per arrivare ad avere a 22 anni un patrimonio milionario.

Il giovane a 17 anni quando non era ancora maggiorenne ha abbandonato la scuola mettendo in piedi un business incredibile. “Avevo iniziato a realizzare entrate consistenti dalla mia attività quando avevo 17 anni e lavoravo nel settore dell’e-commerce. Mi piace lavorare ma sono tecnicamente in pensione grazie ai soldi che ho messo da parte dal settore immobiliare. Le mie attività hanno continuato a crescere e abbiamo aggiunto nuove filiali all’azienda” – ha detto. Ad oggi il suo patrimonio ammonta a 16 milioni di dollari, una cifra che praticamente gli permette anche di vivere di rendita per tutta la vita. Il 22enne è il fondatore di una piattaforma che fornisce corsi, ovvero la Ecom Season.

Ovviamente la giovane età lo spinge anche a togliersi qualche sfizio come l’acquisto di auto sportive ma soprattutto viaggi in giro per il mondo in mete esotiche. Di recente è stato ad esempio alle isole Hawaii.

Sui social in tanti lo seguono per emulare le sue gesta e cercare di diventare milionari da giovanissimi.

A tempo stesso però riceve anche diversi commenti negativi da parte di persone invidiose.