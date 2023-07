Per la scomparsa della piccola Kata, gli inquirenti brancolano al buio: gli ex occupanti dell'hotel ora stanno occupando una nuova struttura

Sono ancora in alto mare le indagini della Procura per la misteriosa scomparsa della piccola Kata. Purtroppo tra poco è un mese che di lei non si hanno notizie e purtroppo, ad oggi non si hanno ancora informazioni utili per poter arrivare ad una svolta.

Il programma che va in onda su Rete 4, Zona Bianca, ha parlato anche di una beffa che gli ex occupanti dell’hotel Astor stanno mettendo in atto.

Sono ancora molte le ipotesi su questa vicenda che ha portato a sconforto e dolore nei cuori dei suoi familiari. Le forze dell’ordine hanno interrogato circa 70 persone che vivevano in quella struttura.

Tuttavia, nessuno di loro ha mai saputo dare una risposta concreta. Sanno molte cose, ma non le dicono. Per questo motivo avere informazioni utili, è ancora difficile. I genitori hanno chiesto di essere interrogati diverse volte, ma per ora le loro dichiarazioni non hanno portato a nulla di concreto.

Inoltre, dopo lo sgombero degli occupanti dell’ex hotel Astor quelle persone stanno mettendo in atto una nuova beffa. Il programma Zona Bianca ha scoperto che ora stanno occupando una nuova struttura abbandonata. Una donna intervista da uno dei giornalisti, spaventata ha dichiarato:

Mi hanno anche minacciata, come facevo a rispondere. Ho anche avuto paura di questa persona. Dopo un pochino è arrivato quest’uomo che gestiva la situazione, prendeva soldi. Circa 1000 euro ed ora pian piano stanno arrivando.

La misteriosa scomparsa della piccola Kata

La piccola Kata ha solamente 5 anni e dal primo pomeriggio di sabato 10 giugno risulta essere sparita nel nulla. La madre Kathrina ha detto di averla affidata ad uno zio, quando lei di mattina presto è uscita per andare a lavoro.

Tuttavia, quando è rientrata nell’ex hotel Astor, abbandonato ed occupato abusivamente, prima di fare la triste scoperta, sono passati diversi minuti. Questo perché la donna è andata a farsi una doccia ed ha cercato la figlia, solo intorno alle 17.

In un primo momento ha provato a cercarla da sola, ma visto che di lei non vi erano più tracce, ne ha denunciato la scomparsa intorno alle 20. Da subito gli agenti hanno avviato le ricerche, ma ancora oggi nessuno ha sue notizie.