Scomparsa della piccola Kata, gli inquirenti hanno i fari puntati su tre uomini ed i genitori interrogati in Procura per 8 ore

Potrebbe arrivare la svolta sulla scomparsa della piccola Kata, in queste ultime ore. Questo perché gli inquirenti hanno nel mirino ben tre nomi, di uomini che in quella giornata del 10 giugno, si sono recati all’ex Hotel Astor, per cercare lo zio.

Inoltre, dai controlli delle telecamere gli agenti hanno visto anche ben due furgoni che si aggiravano in quella zona, nel pomeriggio in cui la bimba è sparita nel nulla.

Della piccola Kata non si hanno notizie ormai dal 10 giugno. L’ultima immagine in cui si vede è quella delle 15.01 in cui una telecamera fuori la struttura, la riprende mentre esce fuori e poi rientra pochi istanti dopo.

Da quel momento della bambina non ci sono più notizie. La madre una volta rientrata nell’albergo in cui viveva, prima di scoprire il dramma, si è fatta una doccia, ma quando ha capito che la figlia non era più lì, ha iniziato da sola le ricerche.

La denuncia è stata fatta solo alle 20 di quella stessa sera. Forse Katherina aveva capito che da sola non poteva fare molto. Così le forze dell’ordine hanno avviato tutte le indagini del caso.

Da quel momento sono tante le piste prese in considerazione, ma quella del rapimento sembra essere la più plausibile.

Le indagini per la scomparsa di Kata

Gli inquirenti in queste ultime ore, hanno puntato i fari verso tre uomini. Nella giornata della scomparsa, si sono recati all’hotel per cercare lo zio. Inoltre, i suoi genitori hanno fatto un nuovo interrogatorio in Procura.

Il legale che li difende, ci ha tenuto a precisare, che anche in quest’occasione hanno chiesto loro di essere sentiti. Il Pm che si sta occupando del caso, li ha ascoltati per circa 8 ore.

Gli inquirenti hanno fatto una nuova perquisizione, ma questa volta in alcuni garage che si trovano nella palazzina vicina dell’hotel Astor. Hanno usato il luminol, forse per cercare delle tracce, che potrebbero aiutarli nelle indagini. Hanno anche perquisito un’azienda del posto.