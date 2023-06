Potrebbe arrivare la svolta sul caso della scomparsa della piccola Kata. Dopo aver preso tutti i campioni genetici degli occupanti dell’ex hotel Astor, si sta anche stringendo il cerchio nei confronti di un uomo, che risulta essere anche lui uno degli occupanti dell’albergo.

Sono circa 132 le persone al quale gli agenti hanno prelevato il Dna e sono circa 42 i bambini che vivevano in quella struttura abbandonata ed occupata abusivamente.

Da ciò che riporta il quotidiano La Nazione, le forze dell’ordine al momento hanno dei sospetti nei confronti di un uomo, anche lui ex occupante di quell’hotel. Ovviamente, per questo c’è il massimo riserbo.

Gli inquirenti anche per evitare che quella persona capisca ed anche perché si sospetta sia ancora a Firenze. Così per ora questa è solo una ipotesi, ma saranno solo gli accertamenti sui profili genetici a dare delle risposte.

Le forze dell’ordine hanno preso il Dna della madre, del padre ed anche della bambina tramite il suo spazzolino. Inoltre, lo hanno anche preso a tutti gli occupanti di quella struttura, per ora nessuno di loro si è rifiutato.

La probabile svolta sul caso di Kata

Gli agenti vogliono fare dei rilievi con degli oggetti che hanno trovato nella struttura durante le diverse perquisizioni che hanno fatto. Vogliono capire appunto se possono essere vicini alla svolta.

Tuttavia, una nuova notizia è quella emerse in queste ore. Da quando Kata è sparita nel nulla da pomeriggio di sabato 10 giugno, è venuto fuori che la madre l’aveva affidata allo zio, mentre lei era a lavoro.

Però in queste ultime ore è emerso che in realtà c’erano anche altri parenti che avrebbero potuto badare a lei. In quell’hotel vivevano anche il nonno materno, la zia e lo zio paterno.

Ora saranno solo le ulteriori indagini a fare luce su questa vicenda così straziante. Gli inquirenti stanno ancora facendo tutti i controlli ai filmati di video sorveglianza di tutta la città. Vogliono trovare dei dettagli importanti per questa misteriosa scomparsa.