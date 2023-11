Un appello rivolto a tutte le donne, per far in modo che non accada più e che la morte di Giulia Cecchettin non sia stata vana

Nonostante il dolore, nonostante quanto accaduto a Giulia Cecchettin, il suo papà ha trovato la forza per dedicare un pensiero a tutte quelle donne che hanno perso la vita per mano dei loro ex e ha lanciato un appello, affinché questo non accada più, affinché la sua “bambina” sia stata l’ultima.

Il papà di Giulia Cecchettin spera che la storia di sua figlia, perlomeno, possa servire a qualcosa. Possa lasciare un insegnamento e far in modo che cose del genere non accadano mai più.

A noi Giulia manca immensamente ma da questa vicenda deve nascere qualcosa. Faremo qualcosa, noi come famiglia ci impegneremo attivamente in qualsiasi modo perché ad altre ragazze e ad altre donne non accada la stessa cosa.

Queste le parole di Gino, un padre con il cuore a pezzi, ai microfoni di quei giornalisti che si trovavano fuori al sua casa.

A noi Giulia manca tantissimo, come avete visto dai miei messaggi. Ma dobbiamo darci forza e guardare al futuro. Alle donne dico guardate bene nella vostra relazione, se ci sono avvisaglie abbiate il coraggio di comunicarlo, a un padre a un fratello a qualsiasi persona in cui riponete fiducia. Se avete il minimo dubbio su quella relazione, comunicatelo. Solo così vi salverete e non saremo più qui a celebrare un nuovo femminicidio. Io come padre mi faccio tante domande, ma il tempo è passato e ora è troppo tardi. Ora faccio qualcosa per le altre donne.

Gino Cecchettin è apparso affranto, distrutto, dopo la moglie ha perso anche la sua Giulia. Ma nonostante tutto, si è detto determinato a far in modo che le cose cambino. Rimanere fermi, a piangere, con le mani in mano non serve a nulla. Oggi, come lui stesso ha sottolineato, è tempo del dolore, delle lacrime e della rabbia, ma domani è tempo di cambiare le cose. Lui farà in modo di proteggere le altre ragazze, perché sa che è proprio ciò che Giulia avrebbe voluto.