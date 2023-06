La moglie di Bruce Willis si è lasciata andare ad un altro sfogo, raccontando a tutti coloro che ogni giorno la seguono e la sostengono, perché le persone che fanno parte della loro vita sono “nervose” all’idea di andare a trovare il marito dopo la triste diagnosi.

Anche la vita di Emma Heming è cambiata da quando Bruce Willis ha ricevuto la notizia dai medici. Prima si parlava di afasia, ma poi è emersa la cruda realtà: demenza frontotemporale. Si tratta di una condizione che colpisce il cervello e che porta a disturbi del movimento, del linguaggio, cambi d’umore, incapacità di ascoltare il prossimo e perfino di riconoscere le persone più care. Purtroppo, ad oggi, non esiste cura.

Ci sono momenti in cui ci sono dentro, pronta a vincere e momenti in cui non riesco nemmeno a concentrarmi. Le persone sono nervose all’idea di venire, non sono abituate a vedere la persona che conoscevano in uno stato diverso. Questo può diventare un po’ complicato.

Emma Heming con le sue parole ha spiegato il perché non chiede aiuto agli altri, agli amici di Bruce Willis. Sa cosa significhi per loro andare a trovarlo.

Una volta che ottieni questa diagnosi, le persone tendono a cancellarti. Sto trasformando il mio dolore in uno scopo. Cerco di rimanere positiva. Si tratta davvero di capovolgere la sceneggiatura e cambiare discorso interiore.

La moglie di Bruce Willis ha poi ringraziato tutti i sostenitori virtuali che ogni giorno le inviano messaggi di affetto e di supporto, grazie ai quali trova la forza per andare avanti.

La vita dell’attore non è più la stessa, ma ogni giorno la sua grande famiglia allargata fa di tutto per rendergli le cose migliori e per far in modo che apprezzi ogni singolo istante, anche se a volte è più difficile di quanto si possa immaginare.