Perché Zlatan Vasilijevic era stato messo in libertà se era un uomo pericoloso, con un passato di maltrattamenti in famiglia? Questa è la domanda che in questi giorni tutti si stanno ponendo, dopo che l’uomo ha brutalmente ucciso la sua attuale compagna e l’ex moglie e poi si è tolto la vita con la stessa arma da fuoco.

L’assassino di Lidia Miljkovic e Gabriela Serrano, secondo il report di medici, era “recuperato“. Aveva ottenuto uno sconto di pena e la sospensione condizionale, dopo che nei suoi confronti era stata emessa una “prognosi favorevole circa la futura astensione della commissione di altri reati”.

L’uomo lo scorso 8 giugno ha ucciso due donne, era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, dopo che aveva picchiato l’ex moglie Lidia, fino a farla finire in ospedale con il cranio fracassato. Ha scontato la pena ed ha seguito un periodo di trattamento terapeutico e rieducativo. Dopo una valutazione positiva, è tornato libero. I giudici avevano stabilito che “La valutazione finale e positiva, evidenziandosi una condizione di astinenza iniziata almeno un anno prima, senza ausilio di terapia farmacologica”.

Zlatan Vasilijevic aveva pianificato tutto

Poco prima di trovare la morte, i figli adolescenti della coppia erano stati affidati a Lidia. Quest’ultima avrebbe dovuto sentire il suo ex marito solo per le necessità dei due adolescenti.

Nonostante Zlatan si fosse riaccompagnato, continuava a minacciare la sua ex moglie, il suo nuovo compagno e la sua intera famiglia. Anche Gabriela Serrano aveva deciso di lasciarlo per via delle sue violenze. Quel giorno, l’omicida l’ha convinta ad incontrarlo e l’ha uccisa.

Poi, con il suo corpo senza vita dentro la macchina, si è recato ad aspettare Lidia ed ha ucciso anche lei. Si è dato alla fuga, lanciando granate dietro di se. Aveva pianificato una vera e propria strage. Alla fine, si è suicidato con la stessa arma da fuoco.