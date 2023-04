Si dice che i soldi facciano la felicità, ma non è sempre vero. I soldi sono necessari per affrontare la vita, ma questo papà rinuncerebbe a tutto pur di riavere la sua vita di prima. Darrell Gibbard ha 31 anni e oggi vive senza un braccio.

L’uomo è rimasto coinvolto in un grave incidente e l’assicurazione lo ha risarcito con ben 700 mila euro.

Si trovava in sella alla sua moto, quando una vettura si è fermata improvvisamente davanti a lui. Ha cercato di tenere il controllo del mezzo a due ruote, ma alla fine si è schiantato e ha riportato gravi conseguenze: braccio paralizzato, polmone perforato, mascella rotta e la frattura di otto costole. I medici sono stati costretti ad amputargli un arto superiore.

Oggi vive una vita diversa, ha bisogno di quotidiani antidolorifici e, anche se può contare sul supporto della moglie, che non lo ha mai abbandonato e di suo figlio, rinuncerebbe a tutti quei soldi.

Grazie ai 700 mila euro ha potuto pagare il mutuo e liberarsi da ogni debito. Tuttavia questo padre di famiglia sarebbe disposto a tornare indietro, vivere senza quell’enorme somma di denaro, per riavere il suo braccio.

Non potrò mai perdonare l’autista per quello che ha fatto, sto ancora soffrendo oggi. Mia moglie Jade mi è stata di grande aiuto e non avrei potuto farcela senza di lei. La parte più difficile è stata superare il trauma mentale, la rabbia iniziale è stata difficile da affrontare. Cerco di non pensarci, ma a volte mi chiedo come sarebbe stata la mia vita. Ho bisogno di antidolorifici ogni giorno. Ho pagato il mio mutuo, ma se potessi scambiare i soldi col mio braccio lo farei subito.

Ci sono cose che non può più fare, ci sono cose a cui deve rinunciare, andando a condizionare anche il suo rapporto tra padre e figlio. I soldi per Darrell Gibbard non sono la cosa più importante e darebbe qualsiasi cosa per tornare a quel giorno.