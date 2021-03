Un gravissimo incidente è avvenuto nelle scorse ore a Messina. Purtroppo la maestra e mamma Ada Maria Alessi ha perso la vita, dopo essere precipitata con la sua auto in un viadotto. Al suo arrivo in ospedale, il suo cuore aveva ormai cessato di battere ed i medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Un evento tragico, che ovviamente ha scosso l’intera comunità. La giovane donna di 40 anni era molto conosciuta per il suo lavoro da insegnante e perché ha sempre aiutato tante persone in difficoltà.

Stando alle informazioni che hanno reso pubbliche alcuni media locali, il dramma si è consumato nella serata di domenica 21 marzo. Precisamente sull’autostrada A18, all’altezza dello svincolo per Messina Centro.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che la giovane mamma abbia perso il controllo del suo veicolo e sia precipitata dal viadotto Camaro. I passanti si sono resi conto in fretta della gravità dell’incidente, infatti hanno lanciato subito l’allarme al 118.

Sul posto oltre ai sanitari, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno fatto tutti i rilievi del caso. Le condizioni della donna sono apparse critiche sin da subito.

Per questo i medici, dopo averla tirata fuori dal veicolo, l’hanno trasportata d’urgenza al vicino ospedale. Tuttavia, i loro disperati tentativi sono risultati vani. Al loro arrivo nel nosocomio, il cuore della giovane donna aveva ormai cessato di battere.

La dinamica dell’incidente in cui Ada Maria Alessi ha perso la vita

A causa di quel volo nel viadotto, la donna ha riportato dei traumi molto gravi, che purtroppo non le hanno lasciato scampo. Gli agenti di polizia intervenuti, ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Hanno ascoltato le testimonianze di tutti i presenti e stanno cercando di capire il motivo per cui Ada Maria abbia perso il controllo del suo veicolo.

Nel frattempo, il sindaco di Monforte San Giorgio, paese in cui viveva la vittima, ha deciso di pubblicare un messaggio per la perdita di questa giovane donna. Ha mostrato vicinanza ed affetto al marito e alle sue due bambine, che hanno perso la loro mamma troppo presto.