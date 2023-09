Ha perso il controllo della moto e si è scontrato contro il guardrail, una comunità in lutto per l'improvvisa scomparsa di Giulio D'Aliesio

Un triste notizia arrivata dalla provincia di Frosinone, precisamente dal comune di Montecassino. Giulio D’Aliesio, 18 anni, ha perso la vita mentre era alla guida della sua moto. È accaduto lungo la via panoramica, all’altezza del secondo tornante.

Giulio D’Aliesio ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote, è scivolato sull’asfalto ed ha finito la sua corsa contro il guardrail. Purtroppo lo scontro, troppo violento, non gli ha lasciato scampo. È stato trovato a terra, privo di sensi.

Subito, dopo l’allarme, i sanitari del 118 e gli agenti dei Carabinieri si sono precipitati sul posto. I paramedici non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del ragazzo di 18 anni, era già troppo tardi. Sono stati costretti a dichiarare il suo decesso.

Le autorità stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale, per cercare di capire cosa abbia portato il 18enne a perdere il controllo della sua moto. Le ipotesi, per il momento, sono due. Giulio D’Aliesio potrebbe aver perso l’equilibrio a causa del brecciolino presente sull’asfalto oppure a causa di un cinghiale uscito all’improvviso. Entrambe cause comuni di sinistri stradali che si sono già verificati in passato su quella stessa strada.

La comunità addolorata per la scomparsa del 18enne Giulio D’Aliesio

Una comunità in lutto per la scomparsa improvvisa di Giulio D’Aliesio. Il 18enne viveva a Caira di Cassino con i suoi genitori, entrambi conosciuti per il loro lavoro nel comune. La mamma è un’insegnate, mentre il papà un dipendente di una società locale e un uomo impegnato nella parrocchia.

Il corpo senza vita del ragazzo è stato portato nell’obitorio dell’ospedale Santa Scolastica, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non è ancora chiaro se verrà disposta l’autopsia, i cui risultati potrebbero far luce sull’esatta causa del decesso e scongiurare anche l’ipotesi di un possibile improvviso malore.

Tanti i messaggi apparsi sul web, pubblicati da amici e conoscenti che hanno voluto salutarlo con bellissimi pensieri.