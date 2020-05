Perdonare sempre fa perdere il rispetto Non è sempre la scelta giusta quella di perdonare, fa perdere il rispetto e non fa comprendere lo sbaglio

Si parla spesso di indulgenza, intendendola come il sentimento che ci permette di vivere in pace con noi stessi e gli altri. Ma, non sempre perdonare è una buona idea. Infatti spesso chi riceve indulgenza, finisce con l’approfittarsene o non rendersi conto dei propri errori.

È importante saper essere equilibrati, perché soprassedere sempre può diventare un’arma a doppio taglio. Fondamentale, infatti è riuscire a trovare il giusto compromesso tra il perdono, che ci permette di stare bene con noi stessi e il mettere dei limiti salutari, di modo che gli altri non approfittino della nostra bontà.

Bisogna insegnare alla controparte, pure nel perdono, che non si è disposti a sopportare il ripetersi di certi atteggiamenti. Se questo passaggio fondamentale non viene fatto, le persone si abitueranno a potersi comportare come preferiscono, facendosi forti del perdono altrui, che spesso viene scambiato per mancanza di spina dorsale.

Non bisogna mai permette alle persone di approfittarsi della propria gentilezza e perché questo accada a volte bisogna alzare la voce e difendersi a brutto muso. Nessuno lo farà se non noi stessi, amarsi e rispettarsi significa anche far capire alle altre persone che un loro atteggiamento sbagliato può provocare del dolore.

Stabilire dei limiti non è mai sbagliato e non è mai eccessivo. Questo volersi far rispettare porterà le persone negative ad allontanarsi da noi e farà rimanere solo quelle positive, migliorando la qualità della nostra vita. Non bisogna mai giustificare ed avallare le mancanze di rispetto.

È importante mettere dei paletti e censurare i comportamenti sbagliati, senza mai aver paura. Il primo passo è il rispetto per noi stessi, non bisogna mai permettere agli altri di poterci ferire.

Perdonare si, ma con chiarezza, facendo sempre presente le proprie emozioni, così da permettere a chi vive la nostra quotidianità di non commettere due volte lo stesso errore.