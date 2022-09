Sono stati momenti di grande paura quelli che ha vissuto un bambino di soli 7 anni, affetto da autismo, che era riuscito ad uscire dalla casa di un parente. I genitori si erano allontanati per qualche ora e lo avevano affidato alle cure di questa persona.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire il piccolo è riuscito ad aprire la porta e a fuggire. Per fortuna, nonostante la gravità dei fatti, per ora risulta essere in buone condizioni di salute.

Stando alle informazioni che ha reso note il quotidiano La Nazione, i fatti sono avvenuti nella giornata di lunedì 5 settembre. Precisamente nel quartiere Strada Ponte D’Oddi, nella città di Perugia.

Per tutti sembrava essere una giornata come le altre e fino a quel momento, tutto stava procedendo normalmente.

Alcuni passanti hanno notato un bimbo che camminava da solo in strada, senza vestiti addosso. Così preoccupati, hanno allertato tempestivamente le forze dell’ordine.

All’arrivo degli agenti alcune persone avevano provveduto a vestirlo. Vista la gravità dei fatti, i carabinieri hanno anche chiesto l’ausilio del 118, per controllare le sue condizioni di salute, che sono apparse molto buone. Era molto spaventato perché non vedeva vicino nessun viso familiare.

Bambino di 7 anni trovato in strada senza vestiti: cosa è emerso

Era spaventato perché non vedeva nessuna persona conosciuta. Gli agenti inoltre, hanno ritenuto opportuno segnalare l’episodio ai servizi sociali di Perugia, che ora faranno tutti gli accertamenti del caso. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.