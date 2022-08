Un episodio che si sarebbe potuto concludere in tragedia è quello avvenuto a fine luglio, nella periferia di Mantova. Una donna ha trovato un bimbo di appena 2 anni che era da solo in strada e piangeva disperatamente. I genitori dopo le indagini, sono stati denunciati.

Gli agenti della polizia locale, dopo aver allertato gli assistenti sociali, hanno cercato di capire in quale situazione viveva la famiglia, che è di origini indiana.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti in una calda giornata di fine luglio, intorno a mezzogiorno. Precisamente in un quartiere alla periferia di Mantova.

Una donna che si è trovata a passare in quella zona, ha notato il bambino da solo in strada che piangeva disperatamente. Ovviamente si è subito fermata e lo ha preso in braccio per rassicurarlo.

Nel frattempo ha allertato le forze dell’ordine, che sono sono arrivate sul posto in pochi minuti. I vigili al loro arrivo hanno trovato il piccolo che era con la passante e con i suoi genitori.

Per fortuna dopo il grande spavento, era in buone condizioni di salute. La madre ed il padre quando hanno notato la sua assenza sono usciti a cercarlo ed era a circa 200 metri dalla casa.

Bimbo di 2 anni da solo in strada: la giustificazione dei genitori

Gli agenti hanno ascoltato la versione dei genitori, che per spiegare la loro distrazione, hanno detto:

Stavamo cacciando una biscia che si era introdotta in casa e non ci siamo accorti che il piccolo era uscito.

Gli assistenti sociali insieme agli agenti hanno avviato tutte le indagini del caso. Tuttavia, la giustificazione fornita dalla mamma e dal padre non è bastata. I due genitori hanno ricevuto una denuncia per non aver vigilato il figlio. Il fatto si sarebbe potuto concludere in una tragedia, se la donna che lo ha visto non si fosse fermata.