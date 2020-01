Perugia, incinta ragazzina di 12 anni Perugia, ragazzina di 12 anni si presenta in ospedale con forti dolori addominali. I medici scoprono che è incinta

Una vicenda che ha davvero dell’incredibile, è accaduta pochi giorni fa all’ospedale Santa Maria della Misericordia, di Perugia. Dove una ragazzina di soli dodici anni, si è presentata accompagnata dal fratello, con dei forti dolori addominali. Dopo diverse analisi i medici hanno scoperto che è incinta al settimo mese.

In molti sono rimasti a bocca aperta da questo evento ed i dottori, insieme alla Procura, ora stanno lavorando per chiarire tutta la situazione.

Secondo le informazioni che sono emerse, durante lo scorso fine settimana, la ragazzina si è presentata in pronto soccorso, con forti dolori addominali. Era accompagnata dal fratello, anche lui molto giovane.

I medici, vista la situazione, l’hanno sottoposta a diverse analisi e test, ma poco dopo sono venuti a conoscenza della verità. E incinta al settimo mese di gravidanza. Per questo hanno deciso di ricoverarla immediatamente.

Ora è partita un’indagine ed in base alle informazioni che sono venute fuori, la ragazza ha ammesso di avere un fidanzato di quattordici anni. Gli inquirenti tengono il massimo riserbo sulla vicenda e su tutti gli aggiornamenti.

Ora è ancora ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni sembrano molto buone. Essendo dell’Est Europa, la Procura ha contattato i suoi genitori, ma per il momento preferiscono tenerla nel centro medico ed infatti è in affidamento temporaneo ai dottori. La situazione è molto complicata e complessa.

E’ stato allertato anche il Tribunale dei Minori. Il suo fidanzato potrebbe essere il padre del bambino, ma per gli inquirenti ci sono ancora tanti aspetti da chiarire su questa vicenda.

Il fratello ha portato in ospedale, i documenti di un dottore del suo paese d’origine, che escludevano la gravidanza. La situazione per i medici e per le forze dell’ordine, è molto confusa ed ora stanno cercando di capire tutto.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Potete leggere anche: Grace crede di essere incinta, ma in realtà ha un brutto male